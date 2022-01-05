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Казахстан отложил на год переход на электронную продажу газа

Казахстан отложил на год переход на реализацию сжиженного газа на электронной торговой площадке.
Российская газета
В сообщении отмечается, что и.о. премьера Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.
РИА Новости
Соответствующим государственным органам также поручено провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.
Известия
Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Известия

Подробнее о событии

Казахстан отложил на год переход на электронную продажу газа
Российская газета02:53
В Казахстане реализацию сжиженного газа через электронную площадку перенесут на год
Комсомольская правда01:58
В Казахстане перенесут на год переход реализации газа через электронную площадку
РИА Новости02:10
И.о. главы правительства Казахстана провел совещание по реализации поручений президента
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В Казахстане перенесут переход реализации сжиженного газа через электронную площадку
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Переход на электронную продажу газа в Казахстане переносится на год
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