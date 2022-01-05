В сообщении отмечается, что и.о. премьера Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.
Участники антиправительственных протестов в Казахстане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области - статуя уроженца этого региона разломана пополам и свалена с постамента, сообщает местный портал KazTAG.