Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.

Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

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