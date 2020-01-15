Энергетика
ИзвестияМинэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти
Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Энергетика
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