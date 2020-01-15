Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Казахстан проведет переговоры с Белоруссией о поставках нефти

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Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Газета.Ru04:09

Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

РБК02:22

Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

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ТАСС01:23

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

RT на русском01:04

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

РИА Новости01:00
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусь03:14
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