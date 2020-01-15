Энергетика
BFM.ruКазахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти
Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. 3 января Москва приостановила поставки, но уже на следующий день «Белнефтехим» заявил, что договорился о прокачке первой партии по старой цене.
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвы15 января в 03:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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