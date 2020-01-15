Энергетика

BFM.ruBFM.ruКазахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. 3 января Москва приостановила поставки, но уже на следующий день «Белнефтехим» заявил, что договорился о прокачке первой партии по старой цене.
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