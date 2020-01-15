Энергетика
BFM.ruКазахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти
Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. 3 января Москва приостановила поставки, но уже на следующий день «Белнефтехим» заявил, что договорился о прокачке первой партии по старой цене.
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвы15 января в 03:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Армия и оружие
Чемезов: танки «Армата» в армию пока не пришли
Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".
Политика
Путин приедет на международную конференцию по Ливии в Берлине
Президент России Владимир Путин приедет на международную конференцию по Ливии.
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Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление Пентагона об отставании США в гиперзвуке
Попыткой добиться выделения больших средств в военный бюджет Пентагона назвал заявление заместителя председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена об отставании США в тематике гиперзвукового вооружения зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин 18 января, сообщает RT.
Общество
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля, изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Армия и оружие
В МВД Украины опровергли слухи о передаче Нацгвардии функций разведки
В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова столкнулась с его предполагаемой любовницей
Поргина ежедневно ухаживала за мужем, учила его снова говорить и двигаться.
Происшествия
Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем
Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился.
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
В Мексике в грузовике нашли тела десяти убитых музыкантов
Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Здоровье
Для санавиации Волгоградской области построят еще три площадки
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.