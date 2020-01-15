Энергетика

BFM.ruBFM.ruКазахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. 3 января Москва приостановила поставки, но уже на следующий день «Белнефтехим» заявил, что договорился о прокачке первой партии по старой цене.
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В Казахстане назвали возможной сделку с Белоруссией о поставках нефти

Газета.Ru15 января в 08:56

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Lenta.ru15 января в 02:01

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Казахстан проведет переговоры с Белоруссией о поставках нефти

Коммерсантъ15 января в 01:30

Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

РБК15 января в 02:22
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусь15 января в 03:14
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
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