Энергетика

RT на русскомRT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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