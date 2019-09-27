Энергетика
RT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Коммерсантъ 17:06
Происшествия
Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в США
Ранее шесть человек пострадали при стрельбе в США.
Газета.Ru 16:45
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ
Газета.Ru 14:15
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).
MobiDevices вчера в 10:34
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР
"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на судне, находившемся в южнокорейском порту Ульсан. Взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland.
РИА Новости 04:19
Футбол
Шандор Варга: «Чалов действительно нравится Ходжсону»
Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что «Кристал Пэлас» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.
Матч ТВ 16:17
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак
Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Хоккей
Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Авто
Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли
По данным аналитического агентства Автостат, за 8 месяцев россияне купили почти 3,5 млн легковых автомобилей с пробегом (-0,1% к АППГ).
Ladaonline вчера в 06:47
Политика
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
Футбол
Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Спорт день за днем вчера в 01:23
Футбол
«Монако» разгромил «Брест» в восьмом туре чемпионата Франции
Футболисты "Монако" на своем поле разгромили "Брест" в матче восьмого тура чемпионата Франции.
РИА Новости 16:11
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Футбол
Пулишич недоволен своим положением в «Челси»
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич признался, что недоволен отсутствием постоянной игровой практики.
Sport24.ru 16:59
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00