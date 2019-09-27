Энергетика
RT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
RT на русском27 сентября в 01:38
Минск интересуется поставкой нефтепродуктов из Казахстана в размере 3,5 млн т в год
ТАСС27 сентября в 01:23
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Политика
Трамп считает, что слова Зеленского должны покончить с «охотой на ведьм»
Президент США Дональд Трамп заявил, что слов его украинского коллеги Владимира Зеленского об их июльском разговоре достаточно, чтобы покончить с «охотой на ведьм».
ФАН 00:05
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru вчера в 12:54
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на судне, находившемся в южнокорейском порту Ульсан. Взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика
Член Европарламента прокомментировал отзыв лицензии у «112 Украина»
Британский депутат Европарламента Нейтан Гилл прокомментировал решение лишить лицензии телеканал "112 Украина" на эфирное вещание.
Народные новости вчера в 21:36
Политика
Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС вчера в 16:13
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 27 сентября в 07:26
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия 27 сентября в 22:48
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
РИА Новости вчера в 23:08
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com вчера в 12:08
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Единоборства
В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории организации
В Инглвуде (Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 228 в полулегком дивизионе встретились Эй Джей Макки и Георгий Караханян.
Матч ТВ вчера в 23:43
Происшествия
Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом
Девять автомобилей столкнулись на Кольцовском тракте, ещё 12 – на Полевском.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Гаджеты
В Пхеньяне презентовали новейший смартфон производства КНДР
Стоит заметить, что новейшая модель северокорейского смартфона значительно превосходит предыдущие гаджеты производства КНДР, последним из которых зовется «Пхеньян 2426».
Planet Today вчера в 02:37
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Трамп показал Порошенко в видео о коррупции
Видео начинается с того, что в кадре появляются бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко.
Lenta.ru вчера в 09:47
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 27 сентября в 15:20
Наука
Улучшить состояние при болезнях сердца помогут физические нагрузки
Южный Федеральный вчера в 10:50
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Происшествия
Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена
На борту парома находятся 55 человек. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на заявление администрации острова Сокотра.
Вести.Ru вчера в 20:22