Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Религия Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Единоборства Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

Политика Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Космос Илон Маск: первый полет корабля Starship состоится через 1-2 месяца Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что через 1-2 месяца космический корабль Starship поднимется в свой первый полет.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Авто Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Общество В нескольких российских городах пройдет акция в защиту политзаключенных В акции планирует принять участие Елена Барабанова, мать нижегородского активиста Владислава Барабанова, с которого ранее сняли обвинения в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.

Наука Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.

Политика В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с РФ В Государственной думе отреагировали на заявление президента Грузии о диалоге с Россией.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.

Энергетика «Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Политика Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Армия и оружие В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Здоровье О чем говорят хруст и щелканье в суставах Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.