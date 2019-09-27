Энергетика

RT на русскомRT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Для продажи казахстанской нефти в Белоруссию появились препятствия

Lenta.ru27 сентября в 08:54

Белоруссия заинтересована в нефтяном импорте из Казахстана на 3,5 млн тонн

REGNUM27 сентября в 08:39

Минск интересуется поставкой нефтепродуктов из Казахстана в размере 3,5 млн т в год

ТАСС27 сентября в 01:23

Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

RT на русском27 сентября в 01:38

Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

РИА Новости27 сентября в 01:13

Назван интересующий Минск объем поставок нефтепродуктов из Казахстана

Известия27 сентября в 01:54

В Казахстане назвали препятствия для договора с Минском о поставках нефти

РБК27 сентября в 03:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Армия и оружие

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В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
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Общество

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В акции планирует принять участие Елена Барабанова, мать нижегородского активиста Владислава Барабанова, с которого ранее сняли обвинения в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.
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Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
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Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
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Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

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Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
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Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.
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Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
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