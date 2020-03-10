Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

Музыка Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.

Энергетика Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.