Энергетика

News.ruNews.ruКазахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
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Казахстан не будет менять планы по добыче нефти на 2020 год

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Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год

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Казахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне

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Казахстан будет придерживаться ранее озвученных планов по добыче нефти

Московский Комсомолец00:35

Казахстан придержится ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

Известия01:11

Казахстан будет придерживаться ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

ТАСС00:05
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