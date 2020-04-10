Энергетика

REGNUMREGNUMКазахстан поддержит сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Добавим, по итогам длительных переговоров страны не смогли прийти к итоговому соглашению по вопросу сокращения добычи нефти. Одобренное большинством суммарное сокращение на 10 млн баррелей в сутки не поддержала Мексика. Переговоры в формате ОПЕК+ продолжатся 10 апреля.
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Казахстан поддержит сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

REGNUMвчера в 22:25

Казахстан надеется на консенсус в вопросе сокращения добычи нефти

ИА Красная Веснавчера в 23:21

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Газета.Ruвчера в 21:14

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ПРАЙМвчера в 21:14

Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров

RT на русскомвчера в 20:59
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Комментарии

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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

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Для работы на Луне Трампу требуются шахтеры

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По состоянию на 10 апреля в Пермском крае выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Трое из них - это медработники.
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Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
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Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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Антисмысловые нуклеотиды вылечили глухоту у мышей внутриутробно

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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

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В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
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МИД Польши передал России ноту с призывом вернуть обломки Ту-154

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.
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Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
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Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
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Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве

Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
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В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

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В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, за сутки в Пензенской области зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Население, по итогам переписи 2009 года, составляло 16 004 800 человек, по оценкам государственного комитета по статистике на 1 февраля 2020 года - 18 653 500 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 6 человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 млн человек - Алма-Ата. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения.
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