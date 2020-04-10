Энергетика
REGNUMКазахстан поддержит сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Добавим, по итогам длительных переговоров страны не смогли прийти к итоговому соглашению по вопросу сокращения добычи нефти. Одобренное большинством суммарное сокращение на 10 млн баррелей в сутки не поддержала Мексика. Переговоры в формате ОПЕК+ продолжатся 10 апреля.
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