Энергетика

RT на русскомRT на русскомКазахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС.
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