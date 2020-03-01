Энергетика

RT на русскомRT на русскомКазахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию

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Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС.
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В Казахстане заявили об отсутствии оснований для начала поставок нефти в Белоруссию

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Казахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию

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