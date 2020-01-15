Энергетика
РИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.
Экономика
Кудрин назвал стоимость плана Путина
Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Политика
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".
Политика
Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения
Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Политика
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Происшествия
В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни
В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
Технологии
Обновления Windows 7 больше не будет
Microsoft прекратила поддержку Windows 7. На сайте компании сообщается, что закончен 10-летний срок поддержки данной операционной системы.
Кино
Звезда сериала «Горец» совершил самоубийство
Политика
Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Общество
Путин завершил послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.
Здоровье
Региональный сосудистый центр открылся в Белорецке
Сразу после открытия центра на новом ангиографическом комплексе были проведены три операции.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
Игры
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье
Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Политика
Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора
Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.