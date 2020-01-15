Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Казахстан проведет переговоры с Белоруссией о поставках нефти

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Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

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Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

РИА Новости01:00
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КП - Беларусь03:14
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
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