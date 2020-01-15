Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Политика Путин заявил о запросе на перемены в обществе В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.

Экономика Кудрин назвал стоимость плана Путина Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Политика Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".

Политика Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Общество Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Происшествия В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.

Технологии Обновления Windows 7 больше не будет Microsoft прекратила поддержку Windows 7. На сайте компании сообщается, что закончен 10-летний срок поддержки данной операционной системы.

Общество Путин завершил послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.

Экономика Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.