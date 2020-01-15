с чего всё началось

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Экономика Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Спорт Состоялся релиз мобильной Warface 15 января состоялся релиз Warface: Global Operations — первой мобильной игры в сеттинге. Шутер доступен бесплатно в App Store и Google Play.

Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Финансы ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".