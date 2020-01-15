с чего всё началось

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Политика Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия» "Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".

Политика Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Общество Послание Федеральному собранию президент Путин начал с демографии Сегодня, 15 января, в полдень по московскому времени Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.

Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Общество Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.

Футбол В российском футболе стартовала судейская реформа Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Экономика Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

Экономика Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.

Политика Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.