Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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с чего всё началось

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

РБК02:22

Минэнерго Казахстана получило запрос «Белнефтехима» на поставки нефти

ТАСС02:16

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

RT на русском01:04

Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января

Эхо Москвы03:00

Казахстан проведет переговоры с Белоруссией о поставках нефти

Коммерсантъ01:30

Белоруссия попросила нефть у Казахстана

Lenta.ru02:01

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн

Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусь03:14
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

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Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

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Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
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Послание Федеральному собранию президент Путин начал с демографии

Сегодня, 15 января, в полдень по московскому времени Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

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В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
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Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
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Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
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В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани

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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

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Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
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Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
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«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
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Нурлан Аскарович Ногаев
Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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