Энергетика
РИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
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Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
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Роухани извинился за задержку признания удара по украинскому самолету
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет.
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
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Экономика
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Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
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Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
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МИД РФ: если НАТО продолжит политику сдерживания РФ, то о проекте «большой Европы» можно забыть
ИНТЕРФАКС - Любой проект строительства "большой Европы" будет невозможен, если НАТО продолжит политику сдерживания России, а США будут рассматривать европейский континент как платформу для размещения ракет, угрожающих России, заявил в среду на Гайдаровском форуме в Москве замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником
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Шоу-бизнес
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Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Гаджеты
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует системой охлаждения
Ассортимент компании Sapphire пополнила видеокарта Pulse RX 5600 XT. Адаптер выполнен в фирменном стиле производителя.
Общество
Синоптики: Предстоящая весна в России будет теплее, чем положено
Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящая весна будет теплее, чем положено по климатической норме.
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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Политика
Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения
В мэрии напомнили: день освобождения Варшавы уже несколько лет назад - неофициальная дата.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Биатлон
Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Политика
США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.