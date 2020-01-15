Энергетика
РИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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с чего всё началось
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.РИА Новости01:00
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