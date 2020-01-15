с чего всё началось

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Авто Составили список проблемных турбодвигателей Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.

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Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

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Политика Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.