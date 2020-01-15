Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

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Нурлан Аскарович Ногаев
Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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