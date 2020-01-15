Энергетика
РИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Кино
Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
Общество
«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Энергетика
Белоруссия может отказаться от прямых поставок нефти из России
Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Общество
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Футбол
Экс-спартаковец Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Экс-форвард «Спартака», ныне выступающий за «Порту», Зе Луиш может перейти в лондонский «Тоттенхэм».
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Армия и оружие
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
Воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня», в деталях показали изнутри.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Космос
Во время лунного затмения с неба пришел странный радиосигнал
В ночь на субботу земляне наблюдали лунное затмение. Оборудование у Диего было включено, запись шла автоматически.
Гаджеты
Загадочный смартфон-середнячок LG замечен в GeekBench
Популярный бенчмарк GeekBench стал источником информации о характеристиках нового смартфона среднего уровня, который готовит к выпуску южнокорейская компания LG.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Политика
Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выступит в суде против дочери
Письмо было опубликовано британским таблоидом Mail on Sunday и вызвало критику со стороны принца и его супруги.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.