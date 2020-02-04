Общество

ПрофильПрофиль«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти

Готовящуюся встречу с белорусами подтвердил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, пишет «Интерфакс». «Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках», – заявил он.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 23:33

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Интерфаксвчера в 23:56

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

RT на русскомвчера в 23:59

Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

Московский Комсомолец00:24

Власти Казахстана рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

REGNUM00:46

Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Газета.Ru00:35

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Lenta.ru03:43
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
News.ru 03:06
Политика

Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
Известия 05:02
Политика

Песков высказался о поездке Путина в страдающий от коронавируса Китай

Пока рано говорить о корректировке планов президента России Владимира Путина посетить Китай, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Известия 02:50
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Политика

МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Аргументы и Факты вчера в 04:38
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Общество

Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство

Южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на своих заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Политика

Самолёты ВКС готовят к вылету из Бурятии в КНР для эвакуации россиян

Самолёты Воздушно-космических сил России готовятся к вылету из Улан-Удэ в Китай, чтобы провести эвакуацию россиян из китайских регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
RT на русском вчера в 23:50
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Армия и оружие

В Идлибе погибли восемь турецких военных

Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 10:41
Политика

Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Газета.Ru 03:32
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Здоровье

Во всех школах Ульяновской области объявляется недельный карантин

Санитарно-эпидемиологическая комиссия при правительстве Ульяновской области приняла решение с 4 по 10 февраля ввести карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Коммерсантъ Самара вчера в 08:00
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье

Москвичей приглашают на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва 04:00
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
Происшествия

МВД пресекло деятельность банды автомошенников

Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
Известия 04:10
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия 02 февраля в 13:43
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Технологии

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»

Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные».
МИР 24 04:57
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Спорт

Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
REGNUM 03:52
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Транспорт

В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Мослента 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
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