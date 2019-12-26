Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
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Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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