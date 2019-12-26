Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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«Изъятия» ЕАЭС лишают нефть Казахстана конкурентных преимуществ для Белоруссии
Экономика сегодня08:11
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Происшествия
В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека
Скелет человека, скончавшегося около года назад, найден в спортивной сумке в подмосковном лесу, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова завели еще три уголовных дела
В ходе процесса адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что еще как минимум о трех уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ ("Растрата") в отношении его подопечного, он узнает прямо на заседании.
Общество
В Припяти поставили новогоднюю елку впервые после аварии на ЧАЭС
В украинском городе Припять впервые за 33 года, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, установили новогоднюю елку.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Армия и оружие
СМИ: Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
Напомним, позиция Соединённых Штатов в вопросе операции турецкой армии на северо-востоке арабской республики отметилась значительными колебаниями.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Политика
Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене
Переговоры РФ и Украины по транзиту газа начались в Вене.
Здоровье
Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Авто
В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Общество
Памятник Ивану Грозному установили в Чебоксарах
Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, в юбилейный для города Чебоксары год состоялось историческое событие: 26 декабря 2019 года в сквере им. Константина Иванова открыли первый экспонат будущего музея под открытом небом – скульптуру Ивану Грозному.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Армия и оружие
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Происшествия
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу
Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Происшествия
Воронежский чиновник остался жив после покушения
Происшествия
На Петроградке по повышенному номеру тушат горящий дореволюционный дом
Площадь пожара составила 60 кв. метров. На данный момент пожару присвоен повышенный номер сложности 1 БИС.
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Пикап получил четырёхмоторную силовую установку с тремя вариантами мощности (408, 710 или 764 л.с.). Помимо разворота на месте, R1T умеет преодолевать брод глубиной до одного метра благодаря адаптивной пневмоподвеске с регулировкой дорожного просвета от 200 до 360 миллиметров.
Политика