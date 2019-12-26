Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
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Последней новинкой марки станет флагманский внедорожник Palisade, который появится в России во второй половине года, ближе к четвертому кварталу.
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Новые правила регистрации автомобилей в России разъяснили
Новые правила государственной регистрации автомобилей начнут действовать в России с 1 января.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
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Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии
«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
Происшествия
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В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках
В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
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Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
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В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»
Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 торжественно спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.