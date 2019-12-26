Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

Вести.Финанс09:17

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Евразия Daily07:24

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Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

Известия07:19
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусь09:09
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