25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

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