Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
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Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
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Что сокращает ресурс современного двигателя, рассказали эксперты
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Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
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Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Армия и оружие
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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
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Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.
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Президент США Дональд Трамп захотел найти замену госсекретарю Майку Помпео на случай, если тот решит оставить свой пост и участвовать в сенатских выборах от штата Канзас.
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Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.