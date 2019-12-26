Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

Вести.Финанс09:17

Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Евразия Daily07:24

В Казахстане уточнили условия поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию

News.ru07:17

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

Известия07:19

«Транснефть» не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

ТАСС07:40

В Казахстане заявили о договоренности с РФ по транзиту нефти в Белоруссию

REGNUM06:22

Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию

Взгляд.ру05:39
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:29, Ашберн

Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусь09:09
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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