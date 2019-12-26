Экономика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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«Транснефть» не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

ТАСС07:40

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

Известия07:19

В Казахстане заявили о договоренности с РФ по транзиту нефти в Белоруссию

REGNUM06:22

Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию

Взгляд.ру05:39

В Казахстане уточнили условия поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию

News.ru07:17

Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Евразия Daily07:24

«Изъятия» ЕАЭС лишают нефть Казахстана конкурентных преимуществ для Белоруссии

Экономика сегодня08:11
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Здоровье

Назван самый эффективный способ продлить жизнь

Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Lenta.ru 01:06
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»

Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Газета.Ru 08:09
Происшествия

Воронежский чиновник остался жив после покушения

Российская газета 04:20
Происшествия

СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»

Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
РБК 08:19
Биатлон

Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 06:09
Технологии

Volkswagen представил робота для зарядки электромобилей

Volkswagen разработал робота, который может заряжать электромобили автономно, позволяя любому парковочному месту стать точкой зарядки.
32CARS.ru 05:42
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет для фигурантов дела «Сети»

Обвинение просит приговорить Пчелинцева к 18 годам лишения свободы, Шакурского – к 16 годам, Чернова, Иванкина и Кулькова – к 14, 13 и 10 годам заключения соответственно.
Право.ру 08:16
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
ТАСС 07:43
Происшествия

Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы

Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Газета.Ru 07:13
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Общество

Бывший зять короля Норвегии покончил с собой

Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.
Lenta.ru вчера в 17:33
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Политика

Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".
РЕН ТВ 04:35
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия 24 декабря в 18:15
Происшествия

Лишившуюся руки девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

РБК вчера в 04:18
Армия и оружие

В Петербурге торжественно спустили на воду подлодку «Волхов»

На петербургских «Адмиралтейских верфях» прошла торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Волхов».
Невские Новости 02:54
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Общество

В Припяти установили новогоднюю елку

Елка установлена в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик".
Мурманский вестник 07:31
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
URA.Ru 05:56
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Фигурное катание

Медведевой пришлось заменить коньки перед короткой программой ЧР

Sportbox.RU 08:15
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Общество

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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