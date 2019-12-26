Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

Вести.Финансвчера в 09:17

Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Евразия Dailyвчера в 07:24

В Казахстане заявили о договоренности с РФ по транзиту нефти в Белоруссию

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В Казахстане уточнили условия поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию

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«Транснефть» не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

ТАССвчера в 07:40

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

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Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию

Взгляд.рувчера в 05:39
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусьвчера в 09:09
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
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Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
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Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
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Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
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Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
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В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
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Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Минобороны опубликовало видео испытаний ПВО «Гибка-С»

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео с испытаниями мобильного комплекса ПВО "Гибка-С".
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УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
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В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о появившихся у российской стороны вопросах к США в части выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
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Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их

Газета Кемерова 00:13
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Исследователи из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения определили объемы занятий спортом, связанные с защитой от семи видов рака.
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
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Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
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Android 11 получит долгожданную возможность

Как сообщает источник, это должно измениться в следующем году с выходом Android 11.
iXBT.com вчера в 23:46
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Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
RT на русском вчера в 23:54
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Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
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Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
URA.Ru вчера в 06:29
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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