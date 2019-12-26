Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию
Взгляд.рувчера в 05:39
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Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
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Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
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Частные инвесторы оценили рынок
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Общество
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Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
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Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Минобороны опубликовало видео испытаний ПВО «Гибка-С»
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Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Армия и оружие
Минобороны РФ: у России есть вопросы к США по выполнению СНВ-3
В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о появившихся у российской стороны вопросах к США в части выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Происшествия
Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их
Здоровье
Онкологи назвали норму физической активности для предотвращения рака
Исследователи из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения определили объемы занятий спортом, связанные с защитой от семи видов рака.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Происшествия
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В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Хоккей
Канада победила США на молодежном чемпионате мира по хоккею
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Гаджеты
Android 11 получит долгожданную возможность
Как сообщает источник, это должно измениться в следующем году с выходом Android 11.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.