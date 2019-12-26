Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Петербурге огласили приговор таксистам, грабившим пассажиров
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении таксистов Назима Гасанова, Рахима Алиева, Шерзода Кодирова, Нахмада Тарвердиева, признанных виновными в убийстве, разбое, а также хранении наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Недвижимость
Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых
Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Космос
На Украине собрали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинское конструкторское бюро «Южное» завершило сборку образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Южного».
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Шоу-бизнес
Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии
Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Футбол
Красножан может возглавить «Енисей»
Добавим что Енисей после 25 туров первенства ФНЛ с 25 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Авто
Cadillac представил новинки для России
На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Адвокаты сестер Хачатурян прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие достоверных данных.
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".