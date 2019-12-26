Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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«Транснефть» не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

ТАСС07:40

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

Известия07:19

В Казахстане заявили о договоренности с РФ по транзиту нефти в Белоруссию

REGNUM06:22

Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию

Взгляд.ру05:39

В Казахстане уточнили условия поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию

News.ru07:17

Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

Вести.Финанс09:17

Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Евразия Daily07:24
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусь09:09
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
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Общество

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Интерфакс 06:35
Происшествия

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Коммерсантъ 08:38
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Космос

На Украине собрали космический аппарат дистанционного зондирования Земли

Украинское конструкторское бюро «Южное» завершило сборку образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Южного».
REGNUM 04:49
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
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Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Красножан может возглавить «Енисей»

Добавим что Енисей после 25 туров первенства ФНЛ с 25 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

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В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

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Газета.Ru 07:52
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Cadillac представил новинки для России

На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.
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В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

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Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

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Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

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