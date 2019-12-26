Энергетика
ИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Футбол
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»
Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают, что предстоящая игра добавит еще одну победу на счет «Ливерпуля».
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Технологии
В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT
Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Кино
Назван лучший фильм года по версии «Кинопоиска»
Картина режиссёра Питера Фаррелли «Зелёная книга» стала первой в рейтинге фильмов, которые выбирали пользователи «Кинопоиска», пишут «Известия».
Авто
Названы самые распространенные марки грузовиков в России
Рейтинг самых распространенных марок грузовых машин в России составили специалисты аналитического агентства «Автостат».
Общество
Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой
Воспитатель оздоровительного лагеря "Чайка" в Бийске решил уволиться из-за скандала вокруг снимка в соцсетях, на котором его воспитанники легли на пол в форме свастики.
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала маникюршей в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Происшествия
Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии
Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick.
Происшествия
Обыск в ФБК проводили судебные приставы
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Общество
Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Кино
Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.