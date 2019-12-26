Энергетика

ИзвестияИзвестияКазахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
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«Транснефть» не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

ТАСС07:40

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

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Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

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Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Евразия Daily07:24
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусь09:09
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
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