В среду, 25 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу в том случае, если с РФ не будут достигнуты договоренности. Президент отметил, что не скрывает своих намерений от Москвы.

Казахстан предложил Белоруссии договориться с РФ о транзите нефти

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