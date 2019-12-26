Энергетика
RuNews24.ruКазахстан предложил Белоруссии договориться с РФ о транзите нефти
В среду, 25 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу в том случае, если с РФ не будут достигнуты договоренности. Президент отметил, что не скрывает своих намерений от Москвы.
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Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию
Взгляд.рувчера в 05:39
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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