По словам господина Ногаева, представители «Белнефтехима» приедут в Казахстан в январе для обсуждения поставки. Переговоры планируется провести до 20 января.

Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти

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