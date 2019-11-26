Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Сила Сибири-2» меняет приоритеты соседей России в импорте газа

По словам чиновника, в Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область – только в районном масштабе. Трубопровод из России в Китай может решить эту проблему.
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Казахстан хочет вынужденно присоединиться к «Силе Сибири — 2»

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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