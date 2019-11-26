Общество
Экономика сегодня«Сила Сибири-2» меняет приоритеты соседей России в импорте газа
По словам чиновника, в Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область – только в районном масштабе. Трубопровод из России в Китай может решить эту проблему.
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Политика
Порошенко потребовал от Зеленского отказаться от российского газа
Напомним, накануне, 25 ноября, пан Оржель сообщил, что кабмин может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках на Украину с 2020 г. будут "изыматься".
Хоккей
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»
В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Авто
Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей
Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29
"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
Происшествия
«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру
В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Общество
Правительство обязало держать подвалы открытыми для бездомных животных
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому один из продухов (отверстия для прохождения воздуха) в подвальных помещениях домов должен быть открыть в течение всего года.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.