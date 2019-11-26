Энергетика
КоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Общество
Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти
Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
Происшествия
В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка
Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Театры
Артисты Александринского театра выступили против «политики Эйфмана»
По версии авторов письма, художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана «на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей в Александринском театре».
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Происшествия
В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку
В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
Гаджеты
Apple настроена на 100 млн iPhone в 2020 году
Компания Apple на этой неделе отправила прогноз по отгрузкам смартфонов iPhone на 2020 год своим ключевым партнерам по цепочке поставок.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
Россиянам рассказали о погоде в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Политика
Делегация «Единой России» встретилась в Пекине с Си Цзиньпином
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Происшествия
В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Общество
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Политика
Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне
Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.