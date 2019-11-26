Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

REGNUM03:45

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Коммерсантъ03:24

Казахстан начал прорабатывать вопрос присоединения к «Силе Сибири — 2»

News.ru01:44

Казахстан задумал подключиться к «Силе Сибири»

Московский Комсомолец02:47

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Lenta.ru02:06

Казахстан назвал два сценария присоединения к «Силе Сибири»

ФАН03:06

Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»

Взгляд.ру01:16
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Российская газета 02:41
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Театры

Артисты Александринского театра выступили против «политики Эйфмана»

По версии авторов письма, художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана «на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей в Александринском театре».
РБК Санкт-Петербург 02:37
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

9111.ru 02:51
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Гаджеты

Apple настроена на 100 млн iPhone в 2020 году

Компания Apple на этой неделе отправила прогноз по отгрузкам смартфонов iPhone на 2020 год своим ключевым партнерам по цепочке поставок.
iXBT.com 02:29
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известия вчера в 20:11
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Россиянам рассказали о погоде в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru вчера в 14:45
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM 02:09
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Политика

Делегация «Единой России» встретилась в Пекине с Си Цзиньпином

Парламентская газета вчера в 04:50
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Происшествия

В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Вести.Ru вчера в 17:25
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Политика

Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
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