Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

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Казахстан назвал два сценария присоединения к «Силе Сибири»

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Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»

Взгляд.ру01:16

«Сила Сибири» – сила прогресса и развития

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Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
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Происшествия

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РИА Новости 04:05
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
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РИА Новости 03:46
Армия и оружие

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Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
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Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Общество

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

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Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
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Политика

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Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Lenta.ru 04:05
Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости 04:01
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.
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Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном»

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Телеведущая Елена Малышева перечислила, чем может быть опасен малоподвижный образ жизни для офисных работников.
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Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами

Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Lenta.ru вчера в 07:18
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В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.
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Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»

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Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

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Посол России в Британии не исключил возможности зеркальных мер

Возможность применения зеркальных мер по отношению к британским журналистам в ответ на невыдачу Лондоном виз представителям российских СМИ не исключил новый посол России в Великобритании Андрей Келин, 26 ноября на пресс-конференции.
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«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким

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