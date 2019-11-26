Энергетика
КоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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Общество
Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров
"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Происшествия
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
Происшествия
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Спорт
Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Политика
Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма
Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном»
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что российский боец подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Елена Малышева назвала главные заболевания офисных сотрудников
Телеведущая Елена Малышева перечислила, чем может быть опасен малоподвижный образ жизни для офисных работников.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Общество
Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами
Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Общество
В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники
Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.
Происшествия
В Волгоградской области произошёл пожар на складе
Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе. В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Посол России в Британии не исключил возможности зеркальных мер
Возможность применения зеркальных мер по отношению к британским журналистам в ответ на невыдачу Лондоном виз представителям российских СМИ не исключил новый посол России в Великобритании Андрей Келин, 26 ноября на пресс-конференции.
Футбол
«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Чемпионат.