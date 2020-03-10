Энергетика
News.ruКазахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
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«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
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США заметили российский разведывательный корабль «Прибалтика» (ССВ-80) в Тихом океане.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Названы возможные причины смертельной «пневмонии вейперов»
Содержание марихуаны и витамина Е в жидкостях для вейпов может приводить к развитию у любителей электронных сигарет болезни EVALI — смертельно опасного повреждения лёгких.
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Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
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Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Общество
Ограничения из-за коронавируса распространили на всю Италию
Власти Италии распространили чрезвычайные меры в связи с коронавирусом на всю территорию страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на телеобращение премьер-министра Джузеппе Конте.
Армия и оружие
Россия получила серьезную «гиперзвуковую фору»
Российские специалисты смогли обеспечить стране серьезную «гиперзвуковую фору».
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
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Суд по делу сбитого «Боинга» в Донбассе: слушания могут затянуться
В Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе.
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Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess
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Маск допустил возможность не дожить до отправки корабля SpaceX на Марс
Американский бизнесмен Илон Маск обеспокоился тем, что SpaceX не успеет отправить корабль на Марс до его смерти.
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На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
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В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Экономика
Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
Общество
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов
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В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.