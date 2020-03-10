Энергетика

News.ruNews.ruКазахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
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Казахстан продолжит добывать нефть на прежнем уровне

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