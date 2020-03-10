Энергетика
News.ruКазахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Комментарии
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Культура
Один из крупнейших фестивалей мира перенесен из-за коронавируса
Один из самых крупных фестивалей музыки и искусств во всем мире «Коачелла» может быть перенесен из-за вспышки нового типа коронавируса.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
Семь человек умерли, выпив метанол от коронавируса в Иране
Семь человек скончались в Иране от отравления метиловым спиртом, сообщает агентство ISNA.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Футбол
В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Авто
Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla
В сети Твиттер глава компании Илон Макс опубликовал фотографию, где запечатлен миллионный автомобиль и команда, которая его собирала.
Спорт
Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Политика
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.