Энергетика
REGNUMКазахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти
Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+. Об этом 10 марта заявил журналистам министр энергетики республики Нурлан Ногаев. По его словам, Казахстан планирует придерживаться планов по добыче.
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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
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Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
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Курс доллара на онлайн-площадке Forex обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Сегодня цены на нефть немного выросли.
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На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
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Изменения предполагают увеличение максимального размера кредита для Ямало-Ненецкого автономного округа до 5 млн рублей ввиду значительно более высоких цен на жилье в этом регионе, пояснили "РГ" в ведомстве.
Общество
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
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Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
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Госдума во вторник, 10 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
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В России объяснили развал сделки с ОПЕК
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