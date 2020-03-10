Энергетика

REGNUMREGNUMКазахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти

Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+. Об этом 10 марта заявил журналистам министр энергетики республики Нурлан Ногаев. По его словам, Казахстан планирует придерживаться планов по добыче.
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Казахстан будет придерживаться планов ОПЕК по добыче нефти

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Казахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти

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Казахстан будет придерживаться ранее озвученных планов по добыче нефти

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Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год - министр

ПРАЙМ00:11

Казахстан будет придерживаться ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

ТАСС00:05
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