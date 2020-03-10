Энергетика
News.ruКазахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год. Это означает, что будет добыто 90 млн т.
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В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
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На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
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Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
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