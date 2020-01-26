Энергетика

Газета.RuГазета.RuКазахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти. Казахстанцы готовы поставлять нефть железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.
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