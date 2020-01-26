Энергетика
Газета.RuКазахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России
Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти. Казахстанцы готовы поставлять нефть железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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