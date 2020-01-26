Энергетика

Газета.RuГазета.RuКазахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти. Казахстанцы готовы поставлять нефть железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Газета.Ru13:08

Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам

Вестник Кавказа02:37

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости26 января в 06:54

Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

ТАСС00:02

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Вести.Ru26 января в 07:51

Казахстан рассматривает варианты поставок нефти в Белоруссию

Красная весна00:36

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец26 января в 06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Кино

Paramount Pictures готовит два новых фильма о Трансформерах

Культуромания 10:02
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия 12:55
Общество

В Гонконге найдена вакцина против нового коронавируса

Вакцина против нового коронавируса 2019-nCoV разработала учёными в Гонконге, пишет 28 января South China Morning Post.
REGNUM 12:06
Армия и оружие

В ЛНА рассказали о подготовке встречи военного комитета Ливии

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Халед Махджуб сообщил, что подготовка к первому заседанию военного комитета Ливии ещё не завершена.
RT на русском 11:51
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс 12:31
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Политика

«Провал»: Зеленский опозорил Украину

"Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине", – заявил осведомитель в администрации шестого президента Украины, передает телеграмм-канал "Резидент".
Утро.ru 13:55
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM 11:51
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье

В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи

Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 05:34
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС 10:18
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Общество

Германия признала большой подъём российского сельского хозяйства

Во многих отраслях российского АПК в последние годы произошёл «невероятный подъём».
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:42
Общество

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Интерфакс 13:13
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Политика

Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным

РИА Новости 13:15
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.
News.ru 12:03
Футбол

Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

Чемпионат 10:23
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Российская газета вчера в 02:41
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Энергетика

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Красная весна 13:02
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 13:53
Общество

В Белоруссии исчезли все директора сахарных заводов

В понедельник утром выяснилось, что с большой долей вероятности это могли быть директора двух сахарных заводов: Городейского (Минская область) – Михаил Криштапович и Слуцкого (Минская область) – Николай Прудник.
Независимая газета 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное