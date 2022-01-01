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Казахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компаний

Как сообщили в министерстве национальной экономики, теперь все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС 12% в бюджет республики.
Газета.Ru
В Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого "налога на Google".
Интерфакс
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг.
Интерфакс
В России ранее вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.
RT на русском

Подробнее о событии

Казахстан обложил НДС деятельность иностранных интернет-компаний
Экономика сегодня07:13
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«Налог на Google» введён. Официально
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В Казахстане с 1 января вступил в силу «налог на Google»
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