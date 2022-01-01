Газета.RuКазахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компанийКак сообщили в министерстве национальной экономики, теперь все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС 12% в бюджет республики.Газета.RuВ Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого "налога на Google".ИнтерфаксСтавка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг.ИнтерфаксВ России ранее вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииКазахстан обложил НДС деятельность иностранных интернет-компанийЭкономика сегодня07:13В Казахстане ввели налог на деятельность иностранных интернет-компанийТАСС16:14«Налог на Google» появился в КазахстанеВестник Кавказа04:24«Налог на Google» введён. ОфициальноЦарьград02:12В Казахстане с 1 января вступил в силу «налог на Google»RT на русском01:01В Казахстане ввели «налог на Google»Интерфакс23:34Казахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компанийГазета.Ru05:58Показать ещёОценить37Поделиться