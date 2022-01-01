Газета.RuКазахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компанийКак сообщили в министерстве национальной экономики, теперь все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС 12% в бюджет республики.Газета.RuСтавка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг.ИнтерфаксВласти страны рассчитывают, что внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для местных и зарубежных компаний.ТАССКомпаниям не нужно будет вставать на налоговый учет.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииВ Казахстане начал действовать так называемый «налог на Google»Эхо Москвы08:34Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларовФАН08:09В Казахстане ввели «налог на Google»Интерфакс23:34Казахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компанийГазета.Ru05:58В Казахстане с 1 января вступил в силу «налог на Google»RT на русском01:01Казахстан обложил НДС деятельность иностранных интернет-компанийЭкономика сегодня07:13В Казахстане ввели налог на деятельность иностранных интернет-компанийТАСС16:14Показать ещёОценить43Поделиться