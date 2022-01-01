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Казахстан вводит налог на деятельность иностранных интернет-компаний

Как сообщили в министерстве национальной экономики, теперь все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС 12% в бюджет республики.
Газета.Ru
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг.
Интерфакс
Власти страны рассчитывают, что внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для местных и зарубежных компаний.
ТАСС
Компаниям не нужно будет вставать на налоговый учет.
Интерфакс

Подробнее о событии

В Казахстане начал действовать так называемый «налог на Google»
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