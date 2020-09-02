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Lenta.ru
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Казахстан заподозрили в наживании на российском рынке после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию России.В источнике
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БИЗНЕС Online

Казахстан оставил Россию без металлического лома: Москва пожаловалась в Евразийский союз

БИЗНЕС Online08:50
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ru08:46
Право.ру

Россия пожаловалась в Евразийский союз на Казахстан

Право.ру08:19
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБК07:04
ADVIS.ru

ТПП России предлагает ЕЭК комплекс мер, направленных на увеличение спроса на промышленную продукцию

ADVIS.ru01:48

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion

Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ruвчера в 07:47

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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