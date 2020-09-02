В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.