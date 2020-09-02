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Lenta.ru
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Казахстан заподозрили в наживании на российском рынке после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию России.В источнике
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РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБК07:04
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ru08:46
Право.ру

Россия пожаловалась в Евразийский союз на Казахстан

Право.ру08:19
БИЗНЕС Online

Казахстан оставил Россию без металлического лома: Москва пожаловалась в Евразийский союз

БИЗНЕС Online08:50
ADVIS.ru

ТПП России предлагает ЕЭК комплекс мер, направленных на увеличение спроса на промышленную продукцию

ADVIS.ru01:48

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Полномочия представителей Украины в ТКГ поставлены под сомнение

Делегации Донецкой и Луганской народных республик в Трёхсторонней контактной группе высказали сомнения в полномочиях представителей Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг.
ИА Новороссия08:40

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Музыкальный театр Карелии перенес открытие сезона из-за коронавируса

Вспышка коронавируса среди артистов оперной труппы Музыкального театра Карелии привела к отмене двух спектаклей и переносу программы, запланированной как открытие сезона, с сентября на октябрь.
ТАССвчера в 13:28

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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