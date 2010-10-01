Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВВ Казахстане отменяют мероприятия и телешоу из-за крушения самолета

Из-за крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря в Алма-Ате, в Казахстане отменяют развлекательные мероприятия и телепрограммы.
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В Казахстане отменяют мероприятия и телешоу из-за крушения самолета

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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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