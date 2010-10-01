Из-за крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря в Алма-Ате, в Казахстане отменяют развлекательные мероприятия и телепрограммы.

В Казахстане отменяют мероприятия и телешоу из-за крушения самолета

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