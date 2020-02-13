Политика

РБКРБККазахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева

Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана. Свое решение он объяснил давлением со стороны родственников из-за имеющегося у него компромата.
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