Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана. Свое решение он объяснил давлением со стороны родственников из-за имеющегося у него компромата.

Общество В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Политика США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями 4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Происшествия В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.

Политика Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков "Медуза", Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Общество Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Шоу-бизнес У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь Оказалось, что у юмориста подрастает наследница, о которой он никому не рассказывал.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Шоу-бизнес Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".

Здоровье В России выздоровели все заболевшие коронавирусом Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.

Интернет Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.

Общество Правила перевозки багажа в поездах могут изменить Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".

Политика Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.

Гаджеты В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.