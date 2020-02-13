Политика
РБККазахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева
Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана. Свое решение он объяснил давлением со стороны родственников из-за имеющегося у него компромата.
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Политика
Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Политика
Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков
"Медуза", Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Шоу-бизнес
У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь
У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь Оказалось, что у юмориста подрастает наследница, о которой он никому не рассказывал.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Здоровье
В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Политика
США ввели санкции против трех российских предприятий
Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство.
Технологии
Определены недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией
Авторы американского издания The National Interest определили недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией.
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
Киберспорт
PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд
PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд.
Гаджеты
В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei
Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.
Политика
ООН поможет Украине сосчитать жителей Донбасса и Крыма
Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Общество
Ляйсан Утяшева пожаловалась на жизнь в США
Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала подписчикам в Instagram о проблеме, с которой столкнулась во время пребывания в США.