Футбол

ЧемпионатЧемпионатКазаков: после матча в Мариборе игроки сборной России просили Хиддинка остаться

В самолёте из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошённость. Потом Серёжа Игнашевич собрал ребят, и большой компанией они пошли к Гусу и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки – во втором.
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Происшествия

Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска

Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял местный колледж, где студент устроил стрельбу 14 ноября.
Известия 20:20
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Происшествия

В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

ТАСС 06:02
Общество

В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
РБК 20:19
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости 19:14
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru 18:52
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Здоровье

Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвал кардиолог

Вечерний курьер 01:58
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Финансы

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 19:28
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Профиль 00:46
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Наука

Успех в обучении иностранному языку человеку предсказывает родной язык

Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от схожести иностранного языка с родным языком изучающего.
МедиаПоток вчера в 06:02
Здоровье

Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака

Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Ugpressa.ru 14:53
Гаджеты

Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Реальное время 19:32
Авто

Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Тарантас Ньюс 01:36
Космос

В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс

Кубанские новости 04:40
Здоровье

На Украине подсчитали, сколько человек могут переболеть гриппом и ОРВИ

В эпидсезоне 2019−2020 годов гриппом и ОРВИ на Украине могут переболеть до 6,7 млн человек, сообщили 18 ноября в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
REGNUM 05:26
Политика

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Комсомольская правда 05:19
Футбол

Андрей ТИХОНОВ: Пул тренеров в РПЛ существовал и десять лет назад. Экс-форвард «Спартака» и сборной России - о сегодняшнем футболе

Не хочу поступаться принципами и подстраиваться, потому и не вхожу в этот пул специалистов, которые ходят по кругу из команды в команду Приезд сборной России всколыхнул футбольный Санкт-Петербург.
Спорт уик-энд 16 ноября в 18:28
Гаджеты

Motorola выпустит «раскладушку» Razr с поддержкой 5G

Предположительно, в смартфоне с гибким экраном установят процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом.
Astera 15:34
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

Изуродованная кислотой модель рассказала о своей жизни

7 новостей 13:03
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

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Российский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока - шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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