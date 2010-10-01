В самолёте из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошённость. Потом Серёжа Игнашевич собрал ребят, и большой компанией они пошли к Гусу и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки – во втором.

Казаков: после матча в Мариборе игроки сборной России просили Хиддинка остаться

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