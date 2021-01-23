По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м).

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Inkazan Дождь Известия Дождь Мой Брянск Пятый канал Мой Брянск Москва 24

С чего всё началось Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. ТАСС вчера в 00:07