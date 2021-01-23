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ТАСС
ТАСС

Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м).В источнике
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ТАСС

Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
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Челябинск попал в число лидеров по росту цен на жилье в России

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Льготную ипотеку в России могут продлить до 31 декабря 2021 года

Во время обсуждения преимуществ продления льготной ипотеки глава РФ Владимир Путин указал, что такая программа поддержала строительную отрасль, в связи с чем была бы актуальна ее пролонгация до 1 декабря 2021 года.
Topdaynews.ru21 января в 11:44