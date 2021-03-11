Компания Apple вложит около $1,2 млрд в создание технологического центра в Мюнхене

Стало известно о том, что вскоре компания Apple может потратить потратить более чем €1 млрд на создание своего нового Европейского центра разработки микросхем в городе Мюнхене, Бавария, Германия.