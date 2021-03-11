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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Казань названа антилидером рейтинга крупных городов по доступности жилья в России

Казань заняла последнюю строчку рейтинга доступности жилья в крупных городах России. Для покупки квартиры среднего сегмента жителям столицы РТ понадобится 152 зарплаты. Такие данные приводятся в исследовании портала Urbanus.ru и аналитической платформы BnMAP.pro.В источнике
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Названы города России с самым доступным жильем

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