Казань названа антилидером рейтинга крупных городов по доступности жилья в России
Казань заняла последнюю строчку рейтинга доступности жилья в крупных городах России. Для покупки квартиры среднего сегмента жителям столицы РТ понадобится 152 зарплаты. Такие данные приводятся в исследовании портала Urbanus.ru и аналитической платформы BnMAP.pro.В источнике
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143 «средние» зарплаты потребуются нижегородцу на покупку «средней» квартиры
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Чтобы купить среднюю квартиру, жителю Новосибирска нужно 119 зарплат
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