Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, причем Казань по величине коммунальных платежей существенно обогнала столицу — 5970 против 3937 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Деньги».

Казань обогнала Москву по плате за ЖКУ

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