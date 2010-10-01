Общество
БИЗНЕС OnlineКазань обогнала Москву по плате за ЖКУ
Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, причем Казань по величине коммунальных платежей существенно обогнала столицу — 5970 против 3937 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Деньги».
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