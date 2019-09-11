Общество
Коммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников
В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
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Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
Казанский репортер03:30
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
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Коммерсантъ 02:53
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Москвичей ждет самый теплый день осени
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В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
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Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.
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Noize MC снял клип на кавер Егора Летова
В клипе, снятом Леонидом Алексеевым, Noize MC поет на фоне серой стены, а за его спиной люди в синих спецовках периодически вешают и снимают репродукции знаменитых картин.
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Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
Культуромания 01:57
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
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TelecomDaily 03:15
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Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
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Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
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В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10