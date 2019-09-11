В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.

Казань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников

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