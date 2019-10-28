Футбол

Expert.ruExpert.ruКазань планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Министра спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал журналистам, что РФС собирается подать официальную заявку в УЕФА на проведение в Казани на стадионе «Казань-Арена» в 2022 или в 2023 году финального футбольного матча за Суперкубок.
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Александр Дюков
Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре.
— Александр ДюковRT на русском 00:20
с чего всё началось

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.
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