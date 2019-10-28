Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.

с чего всё началось

Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре.

Министра спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал журналистам, что РФС собирается подать официальную заявку в УЕФА на проведение в Казани на стадионе «Казань-Арена» в 2022 или в 2023 году финального футбольного матча за Суперкубок.

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